СМИ: российские спутники обвиняют в перехвате данных европейских космических объектов

Министр обороны Германии Борис Писториус в сентябре прошлого года сказал, что европейские спутники производства Intelsat находятся «под наблюдением» российских аппаратов. Генерал-майор Пол Тедман, глава космического командования Великобритании, в октябре заявил, что российские войска «еженедельно атакуют» британские военные спутники: «Мы видим, что русские довольно часто глушат наши спутники. У них на борту есть аппаратура, которая может видеть наши спутники и собирать с них информацию».