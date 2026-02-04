СМИ: российские спутники обвиняют в перехвате данных европейских космических объектов

Британская газета The Mirror пишет, что российские космические аппараты «Луч-1» и «Луч-2» перехватили сообщения по меньшей мере с 12 ключевых спутников над Европой. Орбитальные данные якобы показывают, что российские спутники совершали «подозрительные маневры» на орбите, а с момента запуска в марте 2023 года «Луч-2» приближался к 17 европейским геостационарным спутникам, которые «обслуживают» континент, включая Великобританию, а также большую часть Африки и Ближнего Востока.
Британская газета Financial Times утверждает, что европейские спутники, к которым приближались аппараты «Луч-1» и «Луч-2», преимущественно используются в гражданских целях, хотя передают конфиденциальную правительственную и военную информацию.
Оба российских спутника подозреваются в «проведении радиоэлектронной разведки», заявил газете генерал-майор Михаэль Траут, глава космического командования Вооруженных сил Германии. Другой высокопоставленный представитель европейской разведки убежден, что российские аппараты «намеренно располагаются в пределах узких каналов передачи данных, передаваемых наземными станциями на спутники».
Министр обороны Германии Борис Писториус в сентябре прошлого года сказал, что европейские спутники производства Intelsat находятся «под наблюдением» российских аппаратов. Генерал-майор Пол Тедман, глава космического командования Великобритании, в октябре заявил, что российские войска «еженедельно атакуют» британские военные спутники: «Мы видим, что русские довольно часто глушат наши спутники. У них на борту есть аппаратура, которая может видеть наши спутники и собирать с них информацию».
По данным Mirror, Британия эксплуатирует около шести специализированных военных спутников связи и наблюдения, которые, по словам Тедмана, оснащены технологией борьбы с помехами.