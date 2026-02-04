Ричмонд
СМИ выяснили, почему Европа не может помочь Украине

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Европа не может помочь Украине, потому что ей не хватает влияния, военных, вооружения и денег, сообщает издание American Conservative.

Источник: © РИА Новости

«Они (европейские лидеры — ред.) обещали (Киеву — ред.) восполнить пробелы с деньгами и оружием. Однако они, конечно, не смогли этого сделать. Европа испытывает нехватку денег и медленно продвигается в вопросе производства вооружения. У них также мало войск и влияния», — говорится в публикации.

Газета также отмечает, что европейцев даже не пригласили на переговоры в Абу-Даби.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23—24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом формате, без прессы. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал в среду.

