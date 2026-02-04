СМИ выяснили, почему Европа не может помочь Украине

«Они (европейские лидеры — ред.) обещали (Киеву — ред.) восполнить пробелы с деньгами и оружием. Однако они, конечно, не смогли этого сделать. Европа испытывает нехватку денег и медленно продвигается в вопросе производства вооружения. У них также мало войск и влияния», — говорится в публикации.