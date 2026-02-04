«Они (европейские лидеры — ред.) обещали (Киеву — ред.) восполнить пробелы с деньгами и оружием. Однако они, конечно, не смогли этого сделать. Европа испытывает нехватку денег и медленно продвигается в вопросе производства вооружения. У них также мало войск и влияния», — говорится в публикации.
Газета также отмечает, что европейцев даже не пригласили на переговоры в Абу-Даби.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел