Лавров: Россия ни разу не меняла позицию по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона ни разу не меняла свою позицию по украинскому регулированию. По его словам, другие же участники этого процесса делают ровно обратное.

Источник: Reuters

«Путин говорил, что мы заинтересованы в дипломатическом урегулировании. Мы ни разу не меняли наши требования, в отличие от многих других участников этого политического процесса. Они передвигали стойки ворот много раз», — сказал Сергей Лавров в интервью RT.

Российский министр утверждает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, поскольку это будет означать конец политической карьеры. «Зеленский сказал, что готов идти на компромиссы, но Россия тоже должна быть готова к компромиссам. И это откровенное заявление, думаю. Но, по-моему, совесть и Зеленский плохо сочетаются. Он не думает ни о чем, кроме своего собственного выживания», — сказал Сергей Лавров.

