Лавров: Россия ни разу не меняла позицию по Украине

Российский министр утверждает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, поскольку это будет означать конец политической карьеры. «Зеленский сказал, что готов идти на компромиссы, но Россия тоже должна быть готова к компромиссам. И это откровенное заявление, думаю. Но, по-моему, совесть и Зеленский плохо сочетаются. Он не думает ни о чем, кроме своего собственного выживания», — сказал Сергей Лавров.