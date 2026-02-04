Владимир Путин повысил прокурора Кубани до заместителя генпрокурора России

Указ уже опубликован на официальном портале правовых актов. Документ гласит: «Назначить Табельского Сергея Владимировича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности». Одновременно на ту же должность утвердили Сергея Бажутова, также недавно покинувшего свой пост. Совет Федерации провел консультации по кандидатурам 21 января 2026 года. Обе получили поддержку сенаторов. Сергей Табельский служит в прокуратуре с 1992 года. Карьеру начал в Оренбургской области, дослужившись до руководящих должностей.