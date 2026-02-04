«У меня сейчас нет никаких объявлений по новому ДСНВ. Думаю, президент [США Дональд Трамп] выскажется на этот счет позднее», — заявил Рубио. «Разумеется, президент [Трамп] ясно высказывался ранее о том, что подлинный контроль над вооружениями в XXI веке невозможен без учета Китая. В силу его крупного и быстро растущего арсенала», — отметил глава внешнеполитического ведомства США.
Рубио назвал невозможным контроль над вооружениями без учета Китая
ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что режим контроля над вооружениями в ХХI веке невозможен без учета арсенала Китая. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, комментируя предстоящее 5 февраля истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном.