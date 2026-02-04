Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

«Это был долгий и тщательный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!)», — написал республиканец в Truth Social.
Среди тем, которые обсудили политики, он назвал российско-украинский конфликт, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку нефти и газа Китаем у Соединенных Штатов и другие.
«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», — подчеркнул глава Белого дома.
Слова Си после переговоров с Трампом передает Центральное телевидение Китая (CCTV). Китайский лидер отметил, что последний год стороны «поддерживали хорошую коммуникацию».
«Я придаю большое значение отношениям между Китаем и США. В новом году я готов продолжать вести главный корабль китайско-американских отношений через бури», — сказал глава КНР и пообещал «двигаться вперед гладко», несмотря на трудности, которые есть у обеих сторон.
Пока обе стороны придерживаются принципов равенства, уважения и взаимной выгоды и движутся навстречу друг другу, они смогут найти пути решения проблем друг друга, подчеркнул лидер Китая.
До разговора с президентом США Си провел видеопереговоры с президентом России Владимиром Путиным, они продлились 1 час 25 минут. Стороны обсудили в том числе взрывоопасную ситуацию в регионах мира.
