Рубио заявил о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине

«Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился», — сказал госсекретарь.