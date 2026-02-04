МИД России осудил убийство сына Муаммара Каддафи

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что сын бывшего ливийского лидера был убит недалеко от города Зинтан на западе страны. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что Каддафи умер от огнестрельных ранений. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.