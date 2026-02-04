Дубинский сравнил Рютте с Остапом Бендером после его выступления в Раде

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сравнил генсека НАТО Марка Рютте с Остапом Бендером после его выступления перед украинскими парламентариями в Киеве.
По словам Александра Дубинского, выступление Марка Рютте в Верховной раде, когда с ним хотели сфотографироваться представители правящей на Украине партии «Слуга народа», имеет свою историческую параллель.
«Это выступление Остапа Бендера перед любителями шахмат в клубе города Васюки», — написал он в Telegram.
Марк Рютте выступил в Верховной раде 3 февраля в ходе своего визита в Киев. В частности, он заявил, что войска стран-членов НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Впоследствии политолог Павел Фельдман назвал слова генсека НАТО провокацией.