Состояние бомбоубежищ в Нидерландах оказалось «плачевным»

Издание Binnenlands Bestuur заявило, что бункеры в Нидерландах пребывают в «плачевном» состоянии".

Уточняется, что речь идет о бункерах, построенных в период «холодной войны».

Бункеры непригодны для использования, а муниципалитеты не стремятся поддерживать их в хорошем состоянии, говорится в публикации. Также утверждается, что некорорые бункеры были перепрофилированы.

Читайте материал «Рубио анонсировал комментарий Трампа по поводу ДСНВ».

