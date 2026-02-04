Состояние бомбоубежищ в Нидерландах оказалось «плачевным»

Издание Binnenlands Bestuur заявило, что бункеры в Нидерландах пребывают в «плачевном» состоянии".
Уточняется, что речь идет о бункерах, построенных в период «холодной войны».
Бункеры непригодны для использования, а муниципалитеты не стремятся поддерживать их в хорошем состоянии, говорится в публикации. Также утверждается, что некорорые бункеры были перепрофилированы.
