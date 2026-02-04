«Конкретные шаги»: Умеров сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

Он отметил, что обсуждение в группах продвигается достаточно эффективно. «Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги», — подчеркнул Умеров. Он также добавил, что участники встреч сфокусированы на поиске «практических решений», а по итогам текущего раунда будет подготовлен специальный доклад для Владимира Зеленского.