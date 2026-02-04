Ричмонд
«Конкретные шаги»: Умеров сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Телеграм-канале, что второй раунд переговоров с участием представителей России и администрации президента США Дональда Трампа, проходивший сегодня в Абу-Даби, был содержательным и продуктивным. По его словам, стороны перешли от общих дискуссий к детальному обсуждению механизмов реализации будущих соглашений.

Он отметил, что обсуждение в группах продвигается достаточно эффективно. «Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги», — подчеркнул Умеров. Он также добавил, что участники встреч сфокусированы на поиске «практических решений», а по итогам текущего раунда будет подготовлен специальный доклад для Владимира Зеленского.

При этом сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов между Москвой и Киевом существенно сократился. Однако, территории и гарантии безопасности остаются самыми сложными темами.

Читайте материал: «“Тяжелая жертва”: украинцы решились на важный шаг ради мира».

