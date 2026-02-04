В США уличили Еврокомиссию во вмешательстве в европейские выборы

«Европейская комиссия пыталась оказывать влияние на государства-члены ЕС, контролируя политические высказывания во время выборов. Наиболее ярким примером стало то, что в 2024 году Европейская комиссия выпустила рекомендации по выборам в соответствии с Законом о цифровых услугах, требующие от платформ принятия дополнительных мер по цензурированию перед крупными европейскими выборами», — говорится в докладе.