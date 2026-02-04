Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США уличили Еврокомиссию во вмешательстве в европейские выборы

Юридический комитет Палаты представителей США представил доклад, в котором обвиняет Европейскую комиссию во вмешательстве в избирательные процессы в европейских странах.

Источник: Аргументы и факты

Юридический комитет Палаты представителей США представил доклад, в котором обвиняет Европейскую комиссию во вмешательстве в избирательные процессы в европейских странах. Инструментом влияния Еврокомиссии стал Закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

«Европейская комиссия пыталась оказывать влияние на государства-члены ЕС, контролируя политические высказывания во время выборов. Наиболее ярким примером стало то, что в 2024 году Европейская комиссия выпустила рекомендации по выборам в соответствии с Законом о цифровых услугах, требующие от платформ принятия дополнительных мер по цензурированию перед крупными европейскими выборами», — говорится в докладе.

Согласно документу, Европейская комиссия настаивала на маркировке постов в социальных сетях, которые «левые правительственные фактчекеры» признавали дезинформацией.

Расследование показало, что с 2023 года, когда вступило в силу Директива о дезинформации, Еврокомиссия подвергала цензуре контент в социальных сетях в преддверии выборов в нескольких странах: Словакии, Франции, Нидерландах, Молдове и Румынии.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Франции и Молдавии пытались добиться удаления ряда политических каналов перед президентскими выборами в республике.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше