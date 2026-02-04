В США уличили Еврокомиссию во вмешательстве в европейские выборы

Юридический комитет Палаты представителей США представил доклад, в котором обвиняет Европейскую комиссию во вмешательстве в избирательные процессы в европейских странах. Инструментом влияния Еврокомиссии стал Закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).
«Европейская комиссия пыталась оказывать влияние на государства-члены ЕС, контролируя политические высказывания во время выборов. Наиболее ярким примером стало то, что в 2024 году Европейская комиссия выпустила рекомендации по выборам в соответствии с Законом о цифровых услугах, требующие от платформ принятия дополнительных мер по цензурированию перед крупными европейскими выборами», — говорится в докладе.
Согласно документу, Европейская комиссия настаивала на маркировке постов в социальных сетях, которые «левые правительственные фактчекеры» признавали дезинформацией.
Расследование показало, что с 2023 года, когда вступило в силу Директива о дезинформации, Еврокомиссия подвергала цензуре контент в социальных сетях в преддверии выборов в нескольких странах: Словакии, Франции, Нидерландах, Молдове и Румынии.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Франции и Молдавии пытались добиться удаления ряда политических каналов перед президентскими выборами в республике.