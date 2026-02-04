Ричмонд
Совет ЕС: 24 страны согласились предоставить Киеву кредит в €90 млрд

Евросоюз направит €30 млрд на поддержку бюджета Украины и €60 млрд на закупки оружия.

Источник: Аргументы и факты

Позиции государств-членов ЕС по правовой основе реализации политического решения Европейского совета о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы согласованы, участвовать в предоставлении кредита согласились 24 из 27 стран, сообщил Совет ЕС.

Предполагается, что Евросоюз направит €30 млрд на поддержку бюджета Украины и €60 млрд на закупки оружия в 2026—2027 годах. Проценты по еврозайму для Киева будут оплачиваться из бюджета Евросоюза.

Совет ЕС сообщил, что первые выплаты по схеме еврофинансирования Киев получит во втором квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что 2 февраля послы стран Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу согласования кредита в 90 млрд евро для Украины.

