Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Infobae: аргентинский судья отправил США запрос для экстрадиции Мадуро

Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США, утверждает infobae.

Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США, утверждает infobae.com.

Запрос был отправлен в Соединенные штаты. Между Аргентиной и США есть договор об экстрадиции.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.

Читайте материал «Президент Мексики не поддалась угрозам Трампа и пообещала помочь нефтью социалистической Кубе».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше