Infobae: аргентинский судья отправил США запрос для экстрадиции Мадуро

Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США, утверждает infobae.com.
Запрос был отправлен в Соединенные штаты. Между Аргентиной и США есть договор об экстрадиции.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.
