Токаеву вручили высший орден Пакистана

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Высшей государственной награды Пакистана — ордена Nishan-e-Pakistan (Орден Пакистана) удостоили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламабаде, передает Акорда.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер Шахбаз Шариф вручили торжественно вручили награду главе государства.

Орденом Nishan-e-Pakistan отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной, отметили в Акорде.

Церемония завершила переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Пакистана.

На протяжении трех десятилетий Казахстан и Пакистан поддерживают содержательный политический диалог и последовательно укрепляют контакты в различных сферах, подчеркнул на переговорах Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что обе страны располагают значительными геополитическими преимуществами, способствующими достижению долгосрочных стратегических целей.

По итогам переговоров с премьером, напомнил он, стороны подписали Совместную декларацию о выводе отношений между Астаной и Исламабадом на уровень стратегического партнерства.

Асиф Али Зардари выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей.