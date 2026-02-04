Токаеву вручили высший орден Пакистана

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер Шахбаз Шариф вручили торжественно вручили награду главе государства.
Орденом Nishan-e-Pakistan отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной, отметили в Акорде.
Церемония завершила переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Пакистана.
На протяжении трех десятилетий Казахстан и Пакистан поддерживают содержательный политический диалог и последовательно укрепляют контакты в различных сферах, подчеркнул на переговорах Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отметил, что обе страны располагают значительными геополитическими преимуществами, способствующими достижению долгосрочных стратегических целей.
По итогам переговоров с премьером, напомнил он, стороны подписали Совместную декларацию о выводе отношений между Астаной и Исламабадом на уровень стратегического партнерства.
Асиф Али Зардари выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей.