Лавров отказался верить в существование «глубинного государства»

Ранее Сергей Лавров раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в заботе исключительно о собственном выживании. Министр отреагировал на слова Зеленского о готовности к компромиссам после его встречи с генеральным секретарём НАТО. Лавров назвал подобное заявление бесстыдным, подчеркнув, что, по его мнению, глава киевского режима полностью лишён таких понятий, как стыд и совесть.