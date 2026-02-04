Ричмонд
Лавров отказался верить в существование «глубинного государства»

Глава МИД России Сергей Лавров выразил скептицизм относительно существования «глубинного государства», управляющего мировыми процессами. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

Источник: Life.ru

Министр иностранных дел отметил, что не слишком верит в возможность каких-либо скрытых фондов или закрытых групп определять судьбы мира. В своём комментарии Лавров не стал подробно развивать тему, ограничившись кратким выражением личного отношения к данному вопросу.

«То, что называют “глубинным государством”, то, что называют какими-то там скрытыми фондами, группами закрытыми, и приписывают им возможность определять судьбы мира, — я не очень в это верю», — сказал глава МИД.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в заботе исключительно о собственном выживании. Министр отреагировал на слова Зеленского о готовности к компромиссам после его встречи с генеральным секретарём НАТО. Лавров назвал подобное заявление бесстыдным, подчеркнув, что, по его мнению, глава киевского режима полностью лишён таких понятий, как стыд и совесть.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

