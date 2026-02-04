В Болгарии разрешили АЭС «Козлодуй» закупать оборудование в РФ

Техническое правительство Болгарии в порядке исключения разрешило администрации атомной электростанции «Козлодуй» продолжить закупку необходимого оборудования и материалов в России. Об этом по итогам заседания кабинета министров сообщила правительственная пресс-служба.
В сообщении отмечается, что основным приоритетом при эксплуатации АЭС «Козлодуй» является поддержание максимально высокого уровня технической и ядерной безопасности объекта. Как подчеркнули в правительстве, ее обеспечение невозможно без регулярных поставок необходимых элементов и запасных частей от проектировщиков, конструкторов и производителей оборудования, установленного на станции.
В пресс-службе указали, что значительная часть систем и оборудования АЭС имеет российское происхождение. В связи с этим некоторые договоры на поставку оборудования, необходимого для надежной и безопасной эксплуатации пятого и шестого энергоблоков АЭС «Козлодуй», были заключены либо планируются к заключению с российскими производителями.
АЭС «Козлодуй» является единственной атомной электростанцией в Болгарии. На ее долю приходится более трети общего объема электроэнергии, производимой в стране.