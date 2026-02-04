В Болгарии разрешили АЭС «Козлодуй» закупать оборудование в РФ

В пресс-службе указали, что значительная часть систем и оборудования АЭС имеет российское происхождение. В связи с этим некоторые договоры на поставку оборудования, необходимого для надежной и безопасной эксплуатации пятого и шестого энергоблоков АЭС «Козлодуй», были заключены либо планируются к заключению с российскими производителями.