Infobae: суд Аргентины направил запрос об экстрадиции Мадуро из США

Аргентинский судья Себастьян Рамос подписал ордер на экстрадицию венесуэльского президента Николаса Мадуро из Соединенных Штатов в связи с делом о преступлениях против человечности, рассматриваемым в южноамериканской стране. Об этом информирует портал Infobae.
Судья полагает необходимым произвести экстрадицию Мадуро в Аргентину для проведения допроса в качестве лица, подозреваемого в совершении преступлений.
В сентябре 2024 года судебная инстанция аргентинской столицы удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры о начале розыска Мадуро, основанием для которого послужила жалоба, поданная некоммерческой организацией, обвиняющей венесуэльского лидера в предполагаемых нарушениях прав человека. Впоследствии Рамос направил соответствующий запрос в Интерпол.
Напомним, что в ночь на 3 января военные США нанесли удары по венесуэльской территории, после чего президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны. Позже Министерство юстиции США обнародовало официальный документ, в котором разъяснило «правовые основания» для военной интервенции, квалифицировав операцию как «вооруженный конфликт», не достигающий масштаба войны.