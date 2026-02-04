Infobae: суд Аргентины направил запрос об экстрадиции Мадуро из США

Напомним, что в ночь на 3 января военные США нанесли удары по венесуэльской территории, после чего президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны. Позже Министерство юстиции США обнародовало официальный документ, в котором разъяснило «правовые основания» для военной интервенции, квалифицировав операцию как «вооруженный конфликт», не достигающий масштаба войны.