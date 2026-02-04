Совет ЕС поставил два условия Украине для получения кредита на €90 млрд

«Финансовая и экономическая помощь, предоставляемая в рамках кредитов, будет выделяться с учетом потребностей Украины в финансировании, которые будут определены в стратегии финансирования, подлежащей подготовке самой Украиной. Эта стратегия должна быть одобрена Советом после оценки со стороны комиссии», — говорится в документе.
Кроме того, как следует из заявления, Украина по условиям кредита на 90 миллиардов евро должна закупать оборонную продукцию только у компаний, расположенных в самой стране, Евросоюзе или государствах Европейской экономической зоны. Уточняется, что если Киеву потребуется срочная поставка оборонной продукции, которой нет в ЕС, странах ЕЭЗ-ЕАСТ и на Украине, то станут применяться целевые исключения.
Ранее сообщалось, что 24 страны из 27 согласились предоставить Киеву кредит в 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Предполагается, что ЕС направит 30 миллиардов евро на поддержку бюджета Украины и еще 60 миллиардов евро на закупки оружия.