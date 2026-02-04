Совет ЕС поставил два условия Украине для получения кредита на €90 млрд

Кроме того, как следует из заявления, Украина по условиям кредита на 90 миллиардов евро должна закупать оборонную продукцию только у компаний, расположенных в самой стране, Евросоюзе или государствах Европейской экономической зоны. Уточняется, что если Киеву потребуется срочная поставка оборонной продукции, которой нет в ЕС, странах ЕЭЗ-ЕАСТ и на Украине, то станут применяться целевые исключения.