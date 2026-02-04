Ричмонд
Совет ЕС поставил два условия Украине для получения кредита на €90 млрд

Украина по условиям кредита должна будет закупать оборонную продукцию только у ЕС или странах ЕЭЗ-ЕАСТ.

Источник: Аргументы и факты

Совет Евросоюза поставил Киеву два условия для получения кредита на 90 миллиардов евро, в частности, Украина должна подготовить финансовую стратегию, сказано в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Финансовая и экономическая помощь, предоставляемая в рамках кредитов, будет выделяться с учетом потребностей Украины в финансировании, которые будут определены в стратегии финансирования, подлежащей подготовке самой Украиной. Эта стратегия должна быть одобрена Советом после оценки со стороны комиссии», — говорится в документе.

Кроме того, как следует из заявления, Украина по условиям кредита на 90 миллиардов евро должна закупать оборонную продукцию только у компаний, расположенных в самой стране, Евросоюзе или государствах Европейской экономической зоны. Уточняется, что если Киеву потребуется срочная поставка оборонной продукции, которой нет в ЕС, странах ЕЭЗ-ЕАСТ и на Украине, то станут применяться целевые исключения.

Ранее сообщалось, что 24 страны из 27 согласились предоставить Киеву кредит в 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Предполагается, что ЕС направит 30 миллиардов евро на поддержку бюджета Украины и еще 60 миллиардов евро на закупки оружия.

