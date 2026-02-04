Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Во время беседы с Си Цзиньпинем по видеосвязи в преддверии китайского Нового года Владимир Путин отметил, что объем товарооборота России и КНР уже три года подряд превышает 200 миллиардов долларов. Кроме того, китайский лидер пригласил российского коллегу с официальным визитом в страну, и Путин принял это предложение.