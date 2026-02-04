Лукашенко перенес повышение тарифов на ЖКУ в Белоруссии на 1 марта

Белорусский лидер Александр Лукашенко отложил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 1 марта, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта», — говорится в сообщении.
Решение президента призвано не допустить резкого увеличения финансовой нагрузки на жителей страны.
Отмечается, что из-за сильных холодов в январе этого года на отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и газа, чем в декабре 2025-го, что приведет к росту платежей населения за отопление.
Напомним, Лукашенко распорядился с 6 октября 2025 года ввести запрет на повышение цен в республике. Президент сказал, что был вынужден принять это решение, так как «цены запредельные» и «уперлись в потолок».