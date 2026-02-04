В Кремле объяснили причину освобождения Иванова от должности спецпредставителя президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Сергей Иванов самостоятельно принял решение об уходе с должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Об этом он заявил журналисту Александр Юнашеву.
«Указ по должности. По собственному желанию Иванова», — заявил представитель Кремля, комментарий которого публикуется в Telegram-канале журналиста издания Life.ru.
Напомним, в среду, 4 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Спецпредставителем президента по экологии и транспорту Иванов стал в 2016 году. Также он курировал программу сохранения дальневосточных леопардов.