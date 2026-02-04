Аргентина начала добиваться экстрадиции Мадуро из США

В материале было отмечено наличие действующего с 1997 года соглашения об экстрадиции между Соединенными Штатами и Аргентиной. Стоит также упомянуть, что в 2024 году аргентинский суд инициировал обращение в Интерпол с просьбой объявить Мадуро и ряд его соратников в международный розыск. Основанием для этого послужили обвинения в совершении «преступлений против человечности» против гражданского населения Венесуэлы.