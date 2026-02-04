Аргентина начала добиваться экстрадиции Мадуро из США

«Федеральный судья Себастьян Рамос… подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США с целью его доставки в Аргентину для дачи показаний», — говорится в публикации.
В материале было отмечено наличие действующего с 1997 года соглашения об экстрадиции между Соединенными Штатами и Аргентиной. Стоит также упомянуть, что в 2024 году аргентинский суд инициировал обращение в Интерпол с просьбой объявить Мадуро и ряд его соратников в международный розыск. Основанием для этого послужили обвинения в совершении «преступлений против человечности» против гражданского населения Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что во время захвата Николаса Мадуро венесуэльские военные сделали как минимум два пуска из переносных зенитных комплексов, но оба оказались безрезультатными. Об этом рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, отметив, что ракеты «Игла» так и не достигли целей. По его словам, причиной провала стала слабая подготовка расчётов: техника была, но эффективно воспользоваться ею венесуэльские специалисты не смогли.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.