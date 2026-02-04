Неожиданный прорыв: Рубио раскрыл сценарий внезапного мира на Украине

Касаясь отсутствия прогресса по территориям и в вопросе гарантий безопасности, Рубио провел аналогию с ближневосточным урегулированием. «Зачастую ситуация кажется совершенно безнадежной, пока не произойдет прорыв, который порой бывает совершенно неожиданным», — пояснил представитель администрации США. Он добавил, что именно так обстояло дело с Газой, где обстоятельства сложились удачно в последний момент, и Вашингтон будет «стремиться к тому же и здесь».