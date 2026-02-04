Неожиданный прорыв: Рубио раскрыл сценарий внезапного мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность внезапного дипломатического прорыва по Украине, который может произойти вопреки кажущейся безнадежности текущих переговоров. Кроме этого он отметил, что Вашингтон рассматривает разработку критически важных минеральных ресурсов как фундамент экономического восстановления Украины после завершения боевых действий.
«Что касается критически важных минералов, то это часть экономического процветания Украины и ее будущего», — подчеркнул глава дипломатического ведомства на профильном мероприятии в Госдепе. По его словам, когда конфликт будет исчерпан, Киеву необходимо будет «задействовать все ресурсы своей страны, чтобы восстановиться», передает РИА «Новости».
Касаясь отсутствия прогресса по территориям и в вопросе гарантий безопасности, Рубио провел аналогию с ближневосточным урегулированием. «Зачастую ситуация кажется совершенно безнадежной, пока не произойдет прорыв, который порой бывает совершенно неожиданным», — пояснил представитель администрации США. Он добавил, что именно так обстояло дело с Газой, где обстоятельства сложились удачно в последний момент, и Вашингтон будет «стремиться к тому же и здесь».
Заявления американской стороны прозвучали в среду, 4 февраля, на фоне проходящего в Абу-Даби второго раунда трехсторонних консультаций. Завтра стороны продолжат консультации.
