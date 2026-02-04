Ричмонд
Минюст США удалил несколько тысяч файлов по делу Эпштейна после жалоб жертв

Министерство юстиции США удалило несколько тысяч документов с личной информацией о жертвах финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии. Об этом сообщает газета New York Post.

Источник: Life.ru

Это решение последовало за требованиями адвокатов пострадавших закрыть доступ к материалам на сайте министерства из-за угрозы раскрытия данных. В Минюсте объяснили удаление документов «технической ошибкой» и отметили, что пересмотрели свои протоколы работы с данными.

Напомним, что в файлах Эпштейна открыто публикуются данные его 47 жертв. Там фигурируют имена около 20 девушек, которые на момент преступления были несовершеннолетними. Все они были внутри обширных публикаций американского, который раскрыл более 3,5 миллиона файлов с документами, а также фото- и видеоматериалами.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

