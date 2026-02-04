Минюст США удалил несколько тысяч файлов по делу Эпштейна после жалоб жертв

Это решение последовало за требованиями адвокатов пострадавших закрыть доступ к материалам на сайте министерства из-за угрозы раскрытия данных. В Минюсте объяснили удаление документов «технической ошибкой» и отметили, что пересмотрели свои протоколы работы с данными.
Напомним, что в файлах Эпштейна открыто публикуются данные его 47 жертв. Там фигурируют имена около 20 девушек, которые на момент преступления были несовершеннолетними. Все они были внутри обширных публикаций американского, который раскрыл более 3,5 миллиона файлов с документами, а также фото- и видеоматериалами.
