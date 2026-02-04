Ричмонд
Еврокомиссия отложила презентацию предложения по новым санкциям против России

Еврокомиссия отложена презентацию предложения по 20-му пакету санкций против России, утверждает РИА «Новости».

Как уточняется, презентацию предполагалось провести для государств Европейского союза.

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

