Еврокомиссия отложена презентацию предложения по 20-му пакету санкций против России, утверждает РИА «Новости».
Как уточняется, презентацию предполагалось провести для государств Европейского союза.
Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
