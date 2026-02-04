Зеленский утвердил кандидатуру на пост врио главы Службы внешней разведки Украины

Ранее Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Елизаров известен в ВСУ по спецподразделению «Лазарь». В ближайшее время они вместе с министром обороны и военным командованием разработают новую структуру для всей системы защиты неба.