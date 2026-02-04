Зеленский утвердил кандидатуру на пост врио главы Службы внешней разведки Украины

«Первому заместителю председателя службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности председателя СВР», — говорится в тексте указа.
До этого Луговской работал под началом Олега Иващенко, бывшего руководителя СВР страны, который теперь возглавляет ГУР минобороны Украины.
Ранее Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Елизаров известен в ВСУ по спецподразделению «Лазарь». В ближайшее время они вместе с министром обороны и военным командованием разработают новую структуру для всей системы защиты неба.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.