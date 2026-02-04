Ричмонд
Нардеп Гончаренко* помечтал открыть центры в свою честь в Крыму и Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* снова отличился, опубликовав в своём Telegram-канале весьма фантастические планы. На этот раз он представил себе создание в Крыму целой сети организаций, которые, по его задумке, будут носить его собственное имя.

Источник: Life.ru

«Вот такими я вижу “Гончаренко*-центры” в 2030 году», — написал нардеп в соцсетях, предвосхищая будущее своих инициатив.

На представленном изображении с презентации парламентария выделены четыре места на территории полуострова, где расположены соответствующие центры. Кроме того, на карте видны «Гончаренко*-центры» в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые теперь входят в состав РФ.

Ранее бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* грозился выпить чашечку кофе в Крыму. Такое заявление прозвучало на фоне отсутствия, по его мнению, должного контроля со стороны руководства за публичными выступлениями государственных спикеров.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

