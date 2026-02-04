Внешнюю разведку Украины возглавил участник переговоров с Россией

Владимир Зеленский произвел ключевое назначение в структуре разведывательного сообщества, определив временного руководителя внешней разведки. Врио председателя Службы внешней разведки Украины (СВРУ) стал генерал-майор Олег Луговский. Соответствующий указ под номером 100/2026 был опубликован на официальном портале главы государства. Это кадровое решение завершает масштабную трансформацию силового блока Киева, начатую в первые дни 2026 года.
Новый глава ведомства до этого момента занимал пост первого заместителя руководителя службы и считается одним из наиболее информированных силовиков в окружении Зеленского. Украинские СМИ обращают внимание, что карьера Луговского развивалась стремительно. Получив звание бригадного генерала в августе 2024 года, он уже через год стал генерал-майором. Особое внимание аналитиков привлекает тот факт, что в мае 2025 года он входил в состав украинской делегации на закрытых переговорах с представителями России в Стамбуле.
«Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины», — гласит текст распоряжения Зеленского. Согласно имеющимся данным, до назначения постоянного шефа ведомства Луговский сосредоточится на анализе военных мощностей и интеграции оборонных ресурсов союзников.
В начале января прежний глава СВР генерал-лейтенант Олег Иващенко был переведен на должность начальника Главного управления разведки (ГУР). В свою очередь, Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), ранее возглавлявший ГУР, занял пост главы Офиса президента Украины.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.