Внешнюю разведку Украины возглавил участник переговоров с Россией

Новый глава ведомства до этого момента занимал пост первого заместителя руководителя службы и считается одним из наиболее информированных силовиков в окружении Зеленского. Украинские СМИ обращают внимание, что карьера Луговского развивалась стремительно. Получив звание бригадного генерала в августе 2024 года, он уже через год стал генерал-майором. Особое внимание аналитиков привлекает тот факт, что в мае 2025 года он входил в состав украинской делегации на закрытых переговорах с представителями России в Стамбуле.