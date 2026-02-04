Госдеп США оценил возможность прорыва в урегулировании конфликта на Украине: что сказал Рубио

«Именно так обстояло дело с Газой, где многие считали ситуацию безнадежной, а затем обстоятельства сложились таким образом, что это стало возможным, и, очевидно, мы будем стремиться к тому же и здесь», — сказал Рубио на мероприятии в госдепе.