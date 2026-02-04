Госдеп США оценил возможность прорыва в урегулировании конфликта на Украине: что сказал Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос о прогрессе по гарантиям безопасности и территориальным вопросам в контексте переговоров по украинскому урегулированию.
По его словам, зачастую ситуация в переговорном процессе кажется безнадежной, однако потом происходит прорыв, который бывает неожиданным.
«Именно так обстояло дело с Газой, где многие считали ситуацию безнадежной, а затем обстоятельства сложились таким образом, что это стало возможным, и, очевидно, мы будем стремиться к тому же и здесь», — сказал Рубио на мероприятии в госдепе.
Напомним, второй раунд переговоров делегаций России, США и Украины проходит в Абу-Даби. Трехсторонняя встреча возобновится днем в четверг, 5 февраля.
Сайт KP.RU ранее писал, что в ОАЭ рассчитывают на прогресс в трехсторонних переговорах делегаций России, США и Украины.