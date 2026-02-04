Ян Лисневский: в Молдове миграция стала культурой

Социолог и политтехнолог Ян Лисневский считает, что в Молдове детей программируют на то, что за границей лучше, и начинается это программирование еще в школе. Героями подрастающего поколения становятся тиктокеры, инфлюенсеры, блогеры, которые находятся за границей, занимаются бог знает чем и выставляют это в «Тикток».
Гость программы «Экспертиза» Лисневский считает, что результаты некоторых опросов не публикуются, если они проводятся в рамках создания стратегии для той или иной политической партии или другого политического лидера. Потому что на базе этих ответов уже строится его стратегия. В основном это происходит во время предвыборной кампании.
По мнению эксперта, власти используют технологии запугивания населения с целью убедить электорат голосовать за них на выборах, и эта технология широко применяется сегодня в Молдове.
Ян Лисневский также считает, что заявления президента Молдовы Майи Санду и других представителей руководства страны о том, что они проголосовали бы на референдуме за присоединение Молдовы к Румынии, неискренни, так как в случае «унири» (объединения) они станут никем, простыми гражданами.