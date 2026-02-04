Ян Лисневский: в Молдове миграция стала культурой

Социолог и политтехнолог Ян Лисневский считает, что в Молдове детей программируют на то, что за границей лучше, и начинается это программирование еще в школе. Героями подрастающего поколения становятся тиктокеры, инфлюенсеры, блогеры, которые находятся за границей, занимаются бог знает чем и выставляют это в «Тикток».