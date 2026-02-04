Fox News: обвиненный в покушении на Трампа Райан Раут получил пожизненный срок

Напомним, что инцидент произошел 15 сентября 2024 года. В Уэст-Палм-Бич около гольф-клуба, где в это время был Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Позже появилось сообщение о попытке покушения на американского лидера, который тогда являлся кандидатом в президенты США. Впоследствии пытавшийся скрыться Раут был задержан и взят под стражу.