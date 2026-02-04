Ричмонд
Fox News: обвиненный в покушении на Трампа Райан Раут получил пожизненный срок

Американец Райан Раут приговорен к пожизненному заключению за покушение на Трампа.

Американец Райан Раут, обвиненный в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Напомним, что инцидент произошел 15 сентября 2024 года. В Уэст-Палм-Бич около гольф-клуба, где в это время был Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Позже появилось сообщение о попытке покушения на американского лидера, который тогда являлся кандидатом в президенты США. Впоследствии пытавшийся скрыться Раут был задержан и взят под стражу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
