В США хотят быстро заключить сделку с Ираном, пишет Axios

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американский чиновник заявил порталу Axios, что США хотят быстро заключить сделку с Ираном, иначе будут «рассматриваться другие варианты».

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим быстро заключить сделку, или люди будут рассматривать другие варианты», — приводит портал слова чиновника.

Как отмечает Axios, должностное лицо, вероятно, намекает на угрозы американской стороны применить военную силу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

