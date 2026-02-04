Умеров заявил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби прошел продуктивно

Ранее фотографии с этой встречи были опубликованы МИД ОАЭ. Снимки стали первым визуальным подтверждением проведения закрытых переговоров. На кадрах видно, что делегации России и Украины сидят за большим столом напротив друг друга. Представители Соединенных Штатов заняли места между ними.