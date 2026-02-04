Ричмонд
Умеров заявил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби прошел продуктивно

Умеров сообщил, что делегация готовит доклад о переговорах для Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли продуктивно. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — уточнил политик.

Представитель украинской делегации также добавил, что они готовят детальный доклад для главаря киевского режима Владимира Зеленского. В нем будут представлены итоги проведенных переговоров.

Ранее фотографии с этой встречи были опубликованы МИД ОАЭ. Снимки стали первым визуальным подтверждением проведения закрытых переговоров. На кадрах видно, что делегации России и Украины сидят за большим столом напротив друг друга. Представители Соединенных Штатов заняли места между ними.