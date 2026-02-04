Axios узнал о срыве переговоров США и Ирана

Один из собеседников портала указал на угрозы президента Дональда Трампа применить военные действия, если дипломатический путь не даст результатов. По словам источников Axios, спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер планируют поехать в Катар для переговоров с премьер-министром по Ирану. После этого они вернутся в Майами, не направляясь на встречу с иранскими представителями.