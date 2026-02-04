В МИД РФ напомнили о дестабилизирующих действиях США в контексте ДСНВ

В МИД РФ напомнили, что в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Москвой на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле. «Упомянутая мера носила вынужденный характер и стала неизбежной реакцией российской стороны на крайне враждебную политику администрации [46-го президент США] Джо Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ, что в совокупности было квалифицировано как существенное нарушение, несовместимое с дальнейшим полновесным осуществлением договора», — обратили внимание в министерстве.