В МИД РФ напомнили о дестабилизирующих действиях США в контексте ДСНВ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия в 2023 году приостановила действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в том числе в связи с дестабилизирующими действиями США в области противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о СНВ.

Источник: РИА "Новости"

В МИД РФ напомнили, что в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Москвой на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле. «Упомянутая мера носила вынужденный характер и стала неизбежной реакцией российской стороны на крайне враждебную политику администрации [46-го президент США] Джо Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ, что в совокупности было квалифицировано как существенное нарушение, несовместимое с дальнейшим полновесным осуществлением договора», — обратили внимание в министерстве.

«Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закрепленной в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия», — указали в дипведомстве.

