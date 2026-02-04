Переговоры США и Ирана сорвались

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня признался, что сомневается в договороспособности иранской стороны. «Я не уверен, что с этими людьми можно достичь соглашения, но мы постараемся это выяснить», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Вашингтон изначально «не видел никакого вреда в том, чтобы попытаться понять, возможно ли что-то сделать», однако теперь ситуация окончательно зашла в тупик.