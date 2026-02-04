Ричмонд
МИД: Россия так и не получила от США формальной реакции на предложение о ДСНВ

В МИД РФ выразили сожаление в связи с отсутствием реакции от США на предложение по ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона так и не получила от США никакой формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом официально сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в среду, 4 февраля.

«По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИД подчеркнули, что подобный подход со стороны США является ошибочным и вызывает сожаление. Публичные комментарии, сделанные американской стороной, также не дают оснований делать вывод о готовности США к соблюдению порядка действий в данной сфере.

В МИД РФ также заявили, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения ДСНВ. В ведомстве отметили, что страна намерена действовать ответственно и взвешенно.

