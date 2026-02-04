МИД: Россия так и не получила от США формальной реакции на предложение о ДСНВ

Российская сторона так и не получила от США никакой формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом официально сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в среду, 4 февраля.