МИД: Россия так и не получила от США формальной реакции на предложение о ДСНВ

Российская сторона так и не получила от США никакой формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом официально сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в среду, 4 февраля.
«По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В российском МИД подчеркнули, что подобный подход со стороны США является ошибочным и вызывает сожаление. Публичные комментарии, сделанные американской стороной, также не дают оснований делать вывод о готовности США к соблюдению порядка действий в данной сфере.
В МИД РФ также заявили, что Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения ДСНВ. В ведомстве отметили, что страна намерена действовать ответственно и взвешенно.