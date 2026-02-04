США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД

«Однако какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена. … С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учёта при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении», — говорится в заявлении российского дипведомства в связи с истечением срока ДСНВ.
В нем уточняется, что публичные комментарии с американской стороны не дают оснований сделать вывод о готовности Штатов следовать порядку действий в сфере ДСНВ, предложенному Москвой.
«По сути речь идёт о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — резюмировали в МИД.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ −3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему «на столе», но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.