Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не ответили на предложение Путина по ДСНВ, заявил МИД

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия приняла отсутствие ответа США на идею президента Владимира Путина по ДСНВ как данность и будет учитывать ее при определении политики в сфере стратегических вооружений, заявил российский МИД.

Источник: © РИА Новости

«Однако какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена. … С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учёта при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении», — говорится в заявлении российского дипведомства в связи с истечением срока ДСНВ.

В нем уточняется, что публичные комментарии с американской стороны не дают оснований сделать вывод о готовности Штатов следовать порядку действий в сфере ДСНВ, предложенному Москвой.

«По сути речь идёт о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — резюмировали в МИД.

Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ −3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему «на столе», но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше