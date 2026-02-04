Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: РФ исходит из того, что стороны по ДСНВ уже не связаны обязательствами

МИД России опубликовал заявление, из которого следует, что РФ так и не получила от США формальной реакции относительно предложения соблюдать лимиты ДСНВ.

МИД России опубликовал заявление, из которого следует, что РФ так и не получила от США формальной реакции относительно предложения соблюдать лимиты ДСНВ. Россия, как утверждается, исходит из того, что стороны по ДСНВ уже не связаны обязательствами, предусмотренными соглашением.

Россия планирует действовать ответственно и взвешенно, но готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения ДСНВ, говорится в заявлении. Также в МИД заявили, что РФ остается открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует до 5 февраля 2026 года. ДСНВ был заключен в 2010 году и в последний раз продлевался в 2021 году.

Читайте материал «Рубио анонсировал комментарий Трампа по поводу ДСНВ».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше