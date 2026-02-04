МИД: РФ исходит из того, что стороны по ДСНВ уже не связаны обязательствами

МИД России опубликовал заявление, из которого следует, что РФ так и не получила от США формальной реакции относительно предложения соблюдать лимиты ДСНВ. Россия, как утверждается, исходит из того, что стороны по ДСНВ уже не связаны обязательствами, предусмотренными соглашением.
Россия планирует действовать ответственно и взвешенно, но готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения ДСНВ, говорится в заявлении. Также в МИД заявили, что РФ остается открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует до 5 февраля 2026 года. ДСНВ был заключен в 2010 году и в последний раз продлевался в 2021 году.
