МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ с США: подробности

Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что после истечения ДСНВ с США Москва намерена действовать ответственно и взвешенно.
Также в МИД сообщили, что Россия так и не получила от Соединенных Штатов формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов по ДСНВ.
Как писал сайт KP.RU, истечение 5 февраля срока действия ДСНВ может запустить неконтролируемую гонку ядерных вооружений.