МИД заявил о готовности России к контрмерам после истечения ДСНВ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия после истечения ДСНВ неизменно готова к решительным контрмерам для купирования угроз своей безопасности, заявил российский МИД.

Источник: © РИА Новости

«Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности», — говорится в заявлении российского дипведомства в связи с истечением срока ДСНВ.

Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ −3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему «на столе», но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.

