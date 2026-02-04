Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России и Азовским морем сбили 72 украинских беспилотника

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 72 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Цели поразили в период с 14:00 до 20:00 мск.

«24 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА — над территорией Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили в военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше