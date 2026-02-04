Над регионами России и Азовским морем сбили 72 украинских беспилотника

Цели поразили в период с 14:00 до 20:00 мск.
«24 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА — над территорией Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили в военном ведомстве.
