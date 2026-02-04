МИД: Россия не получила от США формальной реакции на предложение о лимитах ДСНВ

Российская сторона так и не получила от США формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения соглашения. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) страны.