МИД: Россия не получила от США формальной реакции на предложение о лимитах ДСНВ

Российская сторона так и не получила от США формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также Москва готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения соглашения. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) страны.
В нем отметили, что США намеренно не прокомментировали инициативу президента России Владимира Путина по лимитам ДСНВ, что «вызывает сожаление». Кроме того, публичные комментарии Вашингтона не дают оснований сделать вывод о готовности страны следовать порядку действий в сфере СНВ.
— В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов. При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США, — передает сайт ведомства.
9 января президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в завершении срока действия ДСНВ, а также выразил надежду на заключение нового, более выгодного соглашения, которое, по его словам, должно будет включать в себя Китай.
22 сентября 2025 года Владимир Путин сообщил, что решил приостановить участие России в ДСНВ-3, поскольку Москва заключила первое соглашение с США в 1991 году — «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия».