МИД: Россия исходит из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны обязательствами

В МИД России заявили, что стороны по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) больше не связаны обязательствами соглашения. Такая позиция Москвы означает свободу в выборе дальнейших шагов. Как подчеркнули в министерстве, Россия так и не получила от США формальной реакции на своё предложение о соблюдении лимитов ДСНВ.

«В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора», — говорится в сообщении ведомства.

Москва считает, что Соединённые Штаты преднамеренно проигнорировали инициативу России по лимитам в рамках ДСНВ. Однако, как подчеркнули в ведомстве, Россия остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической ситуации, подчеркивая намерение вести диалог на основе равноправных и взаимовыгодных решений.

Напомним, что Россия 22 сентября 2025 года предложила США продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако ответа получено не было. 5 февраля истекает срок действия ДСНВ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что без ДСНВ мир станет более опасным.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

