МИД: Россия исходит из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны обязательствами

В МИД России заявили, что стороны по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) больше не связаны обязательствами соглашения. Такая позиция Москвы означает свободу в выборе дальнейших шагов. Как подчеркнули в министерстве, Россия так и не получила от США формальной реакции на своё предложение о соблюдении лимитов ДСНВ.