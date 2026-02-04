Покушавшийся на Трампа в гольф-клубе получил пожизненный срок

События, приведшие к столь жесткому приговору, развернулись 15 сентября 2024 года в округе Палм-Бич. Рут был обнаружен сотрудниками Секретной службы США в кустах около гольф-клуба, где в тот момент находился будущий глава государства. На месте задержания силовики нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Позже следствие установило, что за несколько месяцев до инцидента Рут оставил у своего знакомого коробку с вещами, в которой лежала записка с признанием в планировании убийства.