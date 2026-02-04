Покушавшийся на Трампа в гольф-клубе получил пожизненный срок

Райан Уэсли Рут, совершивший попытку покушения на Дональда Трампа в 2024 году, проведет остаток дней за решеткой. Федеральный суд Южного округа штата Флорида вынес окончательный вердикт по громкому делу, которое потрясло Соединенные Штаты в разгар предыдущей избирательной кампании. Злоумышленник признан виновным по ряду тяжких статей, включая попытку убийства основного кандидата в президенты и нападение на федерального офицера.
Как информирует телеканал Fox News в соцсети Х: «Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению». Суд счел доказанным, что подсудимый действовал намеренно и тщательно готовил атаку. Согласно материалам обвинения, «Райан Уэсли Рут умышленно пытался убить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Дж. Трампа», выслеживая его в течение нескольких недель.
События, приведшие к столь жесткому приговору, развернулись 15 сентября 2024 года в округе Палм-Бич. Рут был обнаружен сотрудниками Секретной службы США в кустах около гольф-клуба, где в тот момент находился будущий глава государства. На месте задержания силовики нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Позже следствие установило, что за несколько месяцев до инцидента Рут оставил у своего знакомого коробку с вещами, в которой лежала записка с признанием в планировании убийства.
Этот инцидент стал вторым покушением на жизнь Дональда Трампа за 2024 год после стрельбы в Пенсильвании 13 июля.