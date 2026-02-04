Лавров указал на неизменность условий России по конфликту на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 2 февраля также заявил, что условия России по миру на Украине остаются неизменными. По его словам, на переговорах в Анкоридже российские представители еще раз сообщили эти условия американским коллегам. Он заявил, что в Донбассе и Новороссии Россия защищает себя и своих людей, в то время как Киев совершает военные преступления.