Лавров указал на неизменность условий России по конфликту на Украине

Россия ни разу не меняла условия урегулирования конфликта на Украине, в отличие от других участников переговоров. Об этом 4 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят: “Вот надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать”, — сказал он в интервью телеканалу RT.

Лавров также назвал позицию России по урегулированию последовательной и понятной.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 2 февраля также заявил, что условия России по миру на Украине остаются неизменными. По его словам, на переговорах в Анкоридже российские представители еще раз сообщили эти условия американским коллегам. Он заявил, что в Донбассе и Новороссии Россия защищает себя и своих людей, в то время как Киев совершает военные преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что отказывается выводить войска из Донбасса ради мира на Украине. Он отметил, что не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года также сообщил, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Он отмечал, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев предпочел воевать.

