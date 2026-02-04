Иностранцам в Калининградской области запретили работать курьерами по патентам. Власти установили ограничения на 2026 год. Соответствующий указ губернатора опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, власти расширили список запретов на работу по патентам. В перечень добавили ограничение на «деятельность почтовой связи прочую и курьерскую деятельность» (код ОКВЭД 53.20).
Кроме того, иностранцев по-прежнему нельзя трудоустраивать на производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов, в отельном бизнесе. Им также запрещается водить такси и общественный транспорт, преподавать в дошкольных и образовательных учреждениях, заниматься подбором и трудоустройством персонала. Компании не могут устраивать иностранцев на работу в оптовой и розничной торговле (за исключением торговли машинами и мотоциклами) и деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.
В сентябре 2025 года проект указа об ограничениях на работу иностранцев проходил процедуру регулирующего воздействия. На тот момент расширять перечень не планировали. Однако в декабре в список добавили курьерскую деятельность.
В Калининградской области вводят ограничения на работу мигрантов с 2021 года. В мае 2024-го экс-губернатор Антон Алиханов расширил количество сфер деятельности, где запрещено трудиться иностранцам. Бывший глава региона пояснял, что запрет необходим для поддержания «достойного уровня» зарплат для местных жителей.
При этом калининградские предприниматели жаловались, что сталкиваются нехваткой кадров. В частности, трудности испытывает индустрия гостеприимства. По мнению представителей отрасли, ограничения на работу иностранных граждан усилило проблему.