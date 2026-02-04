Иностранцам в Калининградской области запретили работать курьерами по патентам

Кроме того, иностранцев по-прежнему нельзя трудоустраивать на производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания и диетических продуктов, в отельном бизнесе. Им также запрещается водить такси и общественный транспорт, преподавать в дошкольных и образовательных учреждениях, заниматься подбором и трудоустройством персонала. Компании не могут устраивать иностранцев на работу в оптовой и розничной торговле (за исключением торговли машинами и мотоциклами) и деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.