Минобороны заявило о 72 сбитых украинских беспилотных аппаратов с 14.00 до 20.00

Минобороны России заявило, что в российских субъектах и акватории Азовского моря в период с 14.00 до 20.00 были сбиты 72 украинских БПЛА.
Как уточняется, 24 БПЛА были сбиты в акватории Азовского моря, 23 БПЛА в Белгородской области.
Также средства ПВО уничтожили дроны в Краснодарском крае, в Крыму, в Курской области и в Брянской области.
Читайте материал «Стали известны подробности о формате переговоров в Абу-Даби».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше