Минобороны заявило о 72 сбитых украинских беспилотных аппаратов с 14.00 до 20.00

Минобороны России заявило, что в российских субъектах и акватории Азовского моря в период с 14.

Минобороны России заявило, что в российских субъектах и акватории Азовского моря в период с 14.00 до 20.00 были сбиты 72 украинских БПЛА.

Как уточняется, 24 БПЛА были сбиты в акватории Азовского моря, 23 БПЛА в Белгородской области.

Также средства ПВО уничтожили дроны в Краснодарском крае, в Крыму, в Курской области и в Брянской области.

Читайте материал «Стали известны подробности о формате переговоров в Абу-Даби».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

