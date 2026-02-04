«Спасибо не говорят»: Кличко обиделся на киевлян

Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине продолжаются с октября прошлого года, а в середине января 2026 года в стране был официально введен режим чрезвычайной ситуации. Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко ранее констатировал острый дефицит мощности в системе, который не удается ликвидировать. Сам Виталий Кличко неоднократно называл ситуацию с электро- и водоснабжением в столице критической и призывал население по возможности выезжать из города.